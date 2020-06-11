Авто-флэшмоб «Триколор» перенесен на другую дату

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Мероприятие состоится после снятия ограничений на территории Саратовской области.

По информации городского комитета по культуре, мероприятие должно было состояться 12 июня на Театральной площади. Планировалось, что автомобили выстроятся в соответствии с цветами российского флага, будет исполнен гимн России и поднят российский флаг. Однако в связи с тем, что на территории региона до 21 июня продлен режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, мероприятие пройдет в более поздний срок.

Между тем, в Саратове в рамках празднования Дня России будут организованы концертные программы, выставки и мастер-классы, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи. "В этом году из-за сложной эпидемической ситуации праздничные мероприятия пройдут в формате онлайн", - отметили в комитете.