Авто-флэшмоб «Триколор» перенесен на другую дату
Мероприятие состоится после снятия ограничений на территории Саратовской области.
По информации городского комитета по культуре, мероприятие должно было состояться 12 июня на Театральной площади. Планировалось, что автомобили выстроятся в соответствии с цветами российского флага, будет исполнен гимн России и поднят российский флаг. Однако в связи с тем, что на территории региона до 21 июня продлен режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, мероприятие пройдет в более поздний срок.
Между тем, в Саратове в рамках празднования Дня России будут организованы концертные программы, выставки и мастер-классы, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи. "В этом году из-за сложной эпидемической ситуации праздничные мероприятия пройдут в формате онлайн", - отметили в комитете.