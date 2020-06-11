Саратовский НПЗ перечислил благотворительные средства ветеранской организации

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Также благодаря Саратовскому НПЗ Советом ветеранов приобретена компьютерная техника для обучения компьютерной грамотности людей старшего поколения, которое планируется начать после снятия эпидемиологических ограничений. Полученные навыки позволят ветеранам пользоваться единым порталом Госуслуг, интернетом, электронной почтой; не выходя из дома, записываться на прием к врачу, оплачивать коммунальные услуги, общаться между собой, а также в режиме онлайн участвовать в шахматных турнирах Саратовского НПЗ.- Благодаря помощи Саратовского НПЗ мы смогли к 75-летию Великой Победы приобрести подарки и продуктовые наборы для наших ветеранов, самому старшему из которых, участнице войны Елене Степановне Власовой, в этом году исполнится 103 года. Также мы организовали вечер отдыха, посвященный Международному женскому дню. Раньше наши ветераны заботились о здоровье других людей, лечили их, а теперь их доброта вернулась им, за что сердечное спасибо компании «Роснефть» и Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.Благотворительная деятельность Саратовского НПЗ является неотъемлемой частью корпоративной политики компании «Роснефть». В прошлом году завод оказал финансовую помощь 12 социально значимым организациям и учреждениям Саратовской области. Особый акцент сделан на реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни детей и подростков в сфере здравоохранения, спорта и в социальной сфере. Помимо корпоративной благотворительной программы, завод реализует ряд проектов социальной направленности. Работники предприятия перечисляют средства на лечение тяжелобольных детей, собирают вещи для малообеспеченных семей, проводят мероприятия для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья, оказывают помощь ветеранам в режиме самоизоляции.