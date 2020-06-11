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В Саратовской области завершен сев яровых культур

Новости / АПК


Исходя из конъюнктуры рынка, увеличены посевы кукурузы на зерно, проса, сафлора, овощных культур.

По информации регионального мимсельхоза, земледельцы региона выполнили намеченные планы ярового сева текущего года. По объемам весеннего сева Саратовская область занимает третье место в России (Алтайский край, Оренбургская область).

Всего посеяно 2,7 млн га, из них зерновые и зернобобовые посеяны на площади более 1,03 млн га, технические - на 1,5 млн га.

С учетом озимых культур посевная площадь под урожай текущего года составила более 4 млн га.