В Саратовской области завершен сев яровых культур

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По информации регионального мимсельхоза, земледельцы региона выполнили намеченные планы ярового сева текущего года. По объемам весеннего сева Саратовская область занимает третье место в России (Алтайский край, Оренбургская область).Всего посеяно 2,7 млн га, из них зерновые и зернобобовые посеяны на площади более 1,03 млн га, технические - на 1,5 млн га.С учетом озимых культур посевная площадь под урожай текущего года составила более 4 млн га.