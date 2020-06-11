Саратовцев приглашают принять участие во флешмобе «Сердечная благодарность»

просмотров: 137

По информации городского управления по культуре, в рамках флешмоба «Сердечная благодарность» каждый желающий может поздравить страну и всех ее граждан, вырезав из бумаги, вышив или напечатав на принтере сердечки в цветах триколора и сфотографировавшись с ними, затем выложить фото в соцсети с хэштегами #МыРОССИЯСаратов, #МыВМЕСТЕСаратов, #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ_Саратов.Праздничные мероприятия, в том числе и Всероссийского значения, пройдут 12 во всех учреждениях социальной сферы Саратова в онлайн-режиме.