11 июня 2020 ЧЕТВЕРГ
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16:23 | 11 июня
С начала июня санобработка домов в Саратовской области достигла 51 процента
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13:13 | 11 июня
Авто-флэшмоб «Триколор» перенесен на другую дату
12:00 | 11 июня
Саратовский НПЗ перечислил благотворительные средства ветеранской организации
11:17 | 11 июня
В Саратовской области завершен сев яровых культур
10:10 | 11 июня
Саратовцев приглашают принять участие во флешмобе «Сердечная благодарность»
09:20 | 11 июня
Более 5,5 тыс. сотрудников ПривЖД продолжают работать в удаленном режиме
17:00 | 10 июня
12 июня, в День России, Саратовская филармония приглашает на праздничный онлайн концерт
16:18 | 10 июня
В Энгельсском районе начал работу новый мясокомбинат
15:25 | 10 июня
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Саратовцев приглашают принять участие во флешмобе «Сердечная благодарность»

Новости


Мероприятие состоится в День России, 12 июня.

По информации городского управления по культуре, в рамках флешмоба «Сердечная благодарность» каждый желающий может поздравить страну и всех ее граждан, вырезав из бумаги, вышив или напечатав на принтере сердечки в цветах триколора и сфотографировавшись с ними, затем выложить фото в соцсети с хэштегами #МыРОССИЯСаратов, #МыВМЕСТЕСаратов, #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ_Саратов.

Праздничные мероприятия, в том числе и Всероссийского значения, пройдут 12 во всех учреждениях социальной сферы Саратова в онлайн-режиме.