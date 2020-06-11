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Более 5,5 тыс. сотрудников ПривЖД продолжают работать в удаленном режиме

Новости
Более 5,5 тыс. сотрудников ПривЖД продолжают работать в удаленном режиме


Данная мера введена в целях профилактики инфекционных заболеваний.

По информации пресс-службы ПривЖД, возможность работать из дома была предоставлена специалистам и руководителям, характер профессиональной деятельности которых допускает выполнение должностных обязанностей вне офиса. Всего, начиная с конца марта, на удаленный режим работы были переведены более 16% работников полигона Приволжской магистрали, большая часть которых задействована в управляющих и вспомогательных процессах.

Для организации удаленных рабочих мест специалисты IT-блока ПривЖД устанавливали на домашние компьютеры сотрудников специальные приложения, открывающие доступ к персональным рабочим местам, а также обеспечивающие безопасность и защиту передаваемых данных. При необходимости сотрудникам выдавались служебные ноутбуки, модемы и сим-карты.

Предпринятые меры позволили обезопасить сотрудников ОАО «РЖД» в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также обеспечить устойчивую работу железнодорожного транспорта.