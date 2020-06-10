12 июня, в День России, Саратовская филармония приглашает на праздничный онлайн концерт.

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Видеозапись будет размещена на канале филармонии в ютуб и доступна к просмотру с 8.00 по местному времени. Ссылки будут размещены в группах филармонии в ВК, ОК и Фэйсбук. Все записи сделаны артистами филармонии в период самоизоляции простыми техническими средствами. В концерте примут участие артисты академического симфонического оркестра, оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд», Театр хоровой музыки, ансамбль народных инструментов «Парафраз», эстрадно-джазовый ансамбль «Манго-Экспресс», артисты коллектива филармонических концертных исполнителей. Концерт проходит в рамках Всероссийской акции #ВеликиеПесниВеликойРоссии