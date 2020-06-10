10 июня 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 10 июня
12 июня, в День России, Саратовская филармония приглашает на праздничный онлайн концерт
16:18 | 10 июня
В Энгельсском районе начал работу новый мясокомбинат
15:25 | 10 июня
Татьяна Гаранина провела видеоконференцию с главами районов по вопросам реализации нацпроекта "Культура " и проекта "Культура малой Родины"
14:36 | 10 июня
Яна Стоколесова и Данила Семериков приступили к тренировкам на федеральных спортивных базах
13:42 | 10 июня
В Саратове продолжается ремонт тротуаров
12:35 | 10 июня
В Саратове пройдет танцевальный флешмоб «RussianDance»
11:43 | 10 июня
Срок действия скидки при онлайн-покупке билетов на электрички продлен до конца года
10:50 | 10 июня
В Саратовской области автоматически продлеваются еще две меры социальной поддержки
09:52 | 10 июня
Подготовку к летней пассажирской кампании на ПривЖД прошли более 150 вагонов электропоездов и 18 рельсовых автобусов
09:00 | 10 июня
В почтовых отделениях и соцучреждениях Саратова можно получить ленты триколор
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12 июня, в День России, Саратовская филармония приглашает на праздничный онлайн концерт

Новости
12 июня, в День России, Саратовская филармония приглашает на праздничный онлайн концерт

12 июня, в День России, Саратовская филармония приглашает на праздничный онлайн концерт.

Видеозапись будет размещена на канале филармонии в ютуб и доступна к просмотру с 8.00 по местному времени. Ссылки будут размещены в группах филармонии в ВК, ОК и Фэйсбук. Все записи сделаны артистами филармонии в период самоизоляции простыми техническими средствами. В концерте примут участие артисты академического симфонического оркестра, оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд», Театр хоровой музыки, ансамбль народных инструментов «Парафраз», эстрадно-джазовый ансамбль «Манго-Экспресс», артисты коллектива филармонических концертных исполнителей. Концерт проходит в рамках Всероссийской акции #ВеликиеПесниВеликойРоссии