Татьяна Гаранина провела видеоконференцию с главами районов по вопросам реализации нацпроекта "Культура " и проекта "Культура малой Родины"

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Как национальный проект «Культура» реализуется в регионе? Какие проблемы при этом возникают непосредственно на местах? И как их решить, чтобы достижения искусства и культуры были максимально доступны для жителей сельской глубинки.Как подчеркнула Татьяна Гаранина, цель видеоконференции — анализ ситуации и выявление лучших практик работы в сфере культуры за два года работы нацпроекта.Министр отметила, что из‑за пандемии снижения темпов реализации нацпроекта "Культура" не будет и призвала глав районов усилить меры поддержки сферы культуры, дальновидно просчитывать риски и своевременно информировать о проблемах. В своем обращении к представителям на местах , Татьяна Гаранина напомнила о сроках заключения контрактов, отметила, что, несмотря на удаленный режим работы, все отчеты о реализации Национального проекта «Культура» должны быть направлены вовремя.В ходе видеоконференции руководители районов и начальники управлений культуры доложили о результатах мероприятий региональных проектов.. Музеи , клубы, библиотеки, театры, кинотеатры, организации культуры не были полностью закрыты. Современные технологии позволили сохранить связь с теми, кто привержен культуре и культурным ценностям.Министр поблагодарила работников культуры в районах за то, что в период самоизоляции были применены и продолжают применяться новые формы общения с жителями.Участники совещания обсудили вопросы строительства и ремонта сельских домов культуры, доступности высокоскоростного Интернета, обеспечения современным оборудованием учреждений культуры и образовательных организаций сферы культуры и искусства, особенно в сельской местности, организации повышения квалификации для сотрудников.- Совместными усилиями мы продолжим развивать сеть модельных библиотек, виртуальных концертных залов, реконструировать и строить новые дома культуры на селе, удовлетворяющие запросы современных потребителей, - заверила Татьяна Гаранина. – Потому что для сельчан это жизненно важные центры культуры и общения.