10 июня 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 10 июня
12 июня, в День России, Саратовская филармония приглашает на праздничный онлайн концерт
16:18 | 10 июня
В Энгельсском районе начал работу новый мясокомбинат
15:25 | 10 июня
Татьяна Гаранина провела видеоконференцию с главами районов по вопросам реализации нацпроекта "Культура " и проекта "Культура малой Родины"
14:36 | 10 июня
Яна Стоколесова и Данила Семериков приступили к тренировкам на федеральных спортивных базах
13:42 | 10 июня
В Саратове продолжается ремонт тротуаров
12:35 | 10 июня
В Саратове пройдет танцевальный флешмоб «RussianDance»
11:43 | 10 июня
Срок действия скидки при онлайн-покупке билетов на электрички продлен до конца года
10:50 | 10 июня
В Саратовской области автоматически продлеваются еще две меры социальной поддержки
09:52 | 10 июня
Подготовку к летней пассажирской кампании на ПривЖД прошли более 150 вагонов электропоездов и 18 рельсовых автобусов
09:00 | 10 июня
В почтовых отделениях и соцучреждениях Саратова можно получить ленты триколор
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Татьяна Гаранина провела видеоконференцию с главами районов по вопросам реализации нацпроекта "Культура " и проекта "Культура малой Родины"

Новости


9 июня состоялась видеоконференция министра культуры Татьяны Гараниной с главами муниципальных районов Саратовской области.

Как национальный проект «Культура» реализуется в регионе? Какие проблемы при этом возникают непосредственно на местах? И как их решить, чтобы достижения искусства и культуры были максимально доступны для жителей сельской глубинки.

Как подчеркнула Татьяна Гаранина, цель видеоконференции — анализ ситуации и выявление лучших практик работы в сфере культуры за два года работы нацпроекта.Министр отметила, что из‑за пандемии снижения темпов реализации нацпроекта "Культура" не будет и призвала глав районов усилить меры поддержки сферы культуры, дальновидно просчитывать риски и своевременно информировать о проблемах. В своем обращении к представителям на местах , Татьяна Гаранина напомнила о сроках заключения контрактов, отметила, что, несмотря на удаленный режим работы, все отчеты о реализации Национального проекта «Культура» должны быть направлены вовремя.

В ходе видеоконференции руководители районов и начальники управлений культуры доложили о результатах мероприятий региональных проектов.. Музеи , клубы, библиотеки, театры, кинотеатры, организации культуры не были полностью закрыты. Современные технологии позволили сохранить связь с теми, кто привержен культуре и культурным ценностям.

Министр поблагодарила работников культуры в районах за то, что в период самоизоляции были применены и продолжают применяться новые формы общения с жителями.

Участники совещания обсудили вопросы строительства и ремонта сельских домов культуры, доступности высокоскоростного Интернета, обеспечения современным оборудованием учреждений культуры и образовательных организаций сферы культуры и искусства, особенно в сельской местности, организации повышения квалификации для сотрудников.

- Совместными усилиями мы продолжим развивать сеть модельных библиотек, виртуальных концертных залов, реконструировать и строить новые дома культуры на селе, удовлетворяющие запросы современных потребителей, - заверила Татьяна Гаранина. – Потому что для сельчан это жизненно важные центры культуры и общения.