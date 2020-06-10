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В Энгельсском районе начал работу новый мясокомбинат

Новости
В Энгельсском районе начал работу новый мясокомбинат

Сегодня, 10 июня, в селе Новопушкинское Энгельсского района введен в эксплуатацию новый мясокомбинат ООО «Свинокомплекс «Хвалынский».

«В чистом поле под Энгельсом вырос целый завод - таким образом, предприятие вышло на замкнутый цикл. Проект значимый, объем инвестиций составил более 1 млрд. рублей. Это существенный вклад в развитие экономики региона. Это новые рабочие места, достойная зарплата, социальная ответственность», - отметил глава региона.

Валерий Радаев выразил уверенность, что создание Особой экономической зоны в Саратовской области приведет к росту инвестиций в регионе.
«Для региона важен любой инвестпроект, независимо от его масштаба. Создаваемые рабочие места, поддержка занятости – вот ориентир и самый главный результат», - отметил Валерий Радаев.

Руководитель компании-инвестора Александр Апканеев отметил: «Производственные мощности нового завода позволят на 30% закрыть потребность жителей региона в свинине. Это высокотехнологичное предприятие создано очень быстро при поддержке власти всех уровней, от областной до муниципальной. Мы будем контролировать все этапы сельхозпроизводства – от выращивания кормов до готовой продукции на прилавке».

Инвестпроект был реализован в короткий срок – строительная часть на объекте шла менее года. Производственная мощность мясокомбината составит 21 тыс. тонн мяса в год. На предприятии будет производиться свинина для промышленной переработки, мясо, готовое к розничной продаже, а также мясные полуфабрикаты и субпродукты. Наличие местного производителя мясных продуктов позволит снизить цену для потребителя и обеспечит жителей области качественной продукцией.

Рядом в с. Лебедево расположен свинокомплекс, с вводом мясокомбината в Энгельсском районе будет сформировано производство замкнутого цикла.
На мясокомбинате создано порядка 150 новых рабочих мест, средняя заработная плата работников – 44 тыс. рублей. Планируется привлечение высококвалифицированных специалистов инженерных и технологических специальностей в области мясопереработки, а также рабочих производственных линий.

Елена Тихонова, гендиректор "Свинокомплекса "Хвалынский", рассказала: «Наш инвестпроект стартовал в конце 2018 года. Строительство началось в июле 2019 года. Уже скоро продукция поступит на прилавки Саратовской области, потом планируем выйти на рынки других регионов. До конца года предприятие выйдет на плановую мощность».

Для справки

В 1 квартале 2020 года объем инвестиций в экономику региона составил 20,4 млрд. руб. Рост - 121,5% к аналогичному периоду прошлого года.
Сегодня областной инвестиционный портфель содержит 157 крупных проектов на сумму 612,8 млрд. руб. с созданием 7,3 тыс. новых рабочих мест.
В текущем году намечено завершить 43 инвестпроекта с объемом инвестиций 20 млрд. руб. В результате будет создано порядка 1,1 тыс. новых рабочих мест.

В Энгельсском районе начал работу новый мясокомбинат
В Энгельсском районе начал работу новый мясокомбинат
В Энгельсском районе начал работу новый мясокомбинат