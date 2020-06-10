В Саратове продолжается ремонт тротуаров

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По информации пресс-службы городской администрации, в настоящее время в работах задействовано 431 рабочий и 106 единиц техники. Восстановление пешеходных зон идет на 52 участках.Во всех районах города продолжается установка бордюров, укладка щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия. На некоторых участках производится демонтаж дорожного покрытия и камня.На сегодняшний день завершены работы на участках в Кировском, Ленинском, Фрунзенском, Волжском и Заводском районах - всего 34 отремонтированных объекта.Площадь ремонтируемых пешеходных зон составила 50 077,19 кв.м.