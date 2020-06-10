В Саратове пройдет танцевальный флешмоб «RussianDance»

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По информации городского комитета по культуре, во всех учреждениях социальной сферы Саратова 12 июня в онлайн-режиме пройдут праздничные мероприятия, в том числе и Всероссийского значения. В их числе танцевальный флешмоб «RussianDance».Артистами танцевальных коллективов города Саратова подготавливается видеоролик с исполнением русских народных, аутентичных танцев. Активное участие в данном флешмобе планирует принять МУК «Городской дом культуры национального творчества».Также всем желающим предлагается принять участие в других мероприятиях, посвященных празднованию Дня России. Подробности и результаты будут размещены в соцсети «Вконтакте» (https://vk.com/culturasaratova), «Инстаграм» (https://www.instagram.com/uprkultura/).