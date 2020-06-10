10 июня 2020 СРЕДА
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Срок действия скидки при онлайн-покупке билетов на электрички продлен до конца года

Новости
Срок действия скидки при онлайн-покупке билетов на электрички продлен до конца года

Данную акцию проводит АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» с целью популяризации безналичного способа оплаты проезда.

По информации пресс-службы ПривЖД, до конца 2020 при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда, курсирующие в Саратовской области, предоставляется скидка в размере 5%. По условиям акции, для получения скидки проездной документ необходимо приобрести через мобильные приложения «Пригород» или «РЖД Пассажирам». При посадке в поезд пассажир должен будет предъявить кассиру электронный билет, а также документ, указанный при его оформлении.

Скачать и установить мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам» можно бесплатно в приложениях Google Play или AppStore. Ссылки для скачивания мобильных приложений также размещены на официальном сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru. С помощью мобильных приложений можно не только оформить проездной документ, но и узнать актуальное расписание движения пригородных поездов со стоимостью проезда, а также сохранить историю поездок в личном кабинете. Приобрести электронный билет можно круглосуточно, причём как непосредственно перед началом поездки, так и за 10 суток до отправления поезда.