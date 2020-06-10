В Саратовской области автоматически продлеваются еще две меры социальной поддержки

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Так, автоматически продлеваются льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также компенсации по уплате взноса на капитальный ремонт.Напомним, что на эти виды социальной помощи имеют право инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также люди в возрасте 70 лет и старше.Чтобы обезопасить эти категории граждан в период распространения коронавирусной инфекции, было принято решение продлевать положенные им выплаты на шесть месяцев с даты очередного заочного освидетельствования учреждениями медико-социальной экспертизы.Данные меры будут действовать в отношении граждан, срок переосвидетельствования которых приходится на период с 1 марта 2020 года до 1 октября 2020 года.