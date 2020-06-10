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Подготовку к летней пассажирской кампании на ПривЖД прошли более 150 вагонов электропоездов и 18 рельсовых автобусов

Новости
Подготовку к летней пассажирской кампании на ПривЖД прошли более 150 вагонов электропоездов и 18 рельсовых автобусов

Ежегодно накануне летней пассажирской кампании на полигоне Приволжской железной дороги проводится весенний комиссионный осмотр подвижного состава, задействованного в пригородных перевозках. Главная задача – приведение всего парка в надлежащее санитарно-техническое состояние.

В этом году осмотр прошли более 150 вагонов электропоездов и 18 рельсовых автобусов. Особое внимание уделено подготовке к работе систем вентиляции и кондиционирования салонов и кабин управления, переводу оборудования на летний режим работы, сезонной замене смазочных материалов. Также выполнена необходимая диагностика основных механизмов, покраска вагонов.

Параллельно с подготовкой электропоездов к работе в летний период проводится их ежедневная дезинфекция. В общей сложности специалисты обрабатывают более 130 вагонов в сутки. В этом процессе используются антибактериальные средств, которые безопасны для человека.