В почтовых отделениях и соцучреждениях Саратова можно получить ленты триколор

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Приурочено это событие ко Дню России. В Саратовской области символ государственного праздника можно бесплатно получить на почте или в социальных учреждениях.Сегодня, 9 июня, волонтеры регионального центра комплексного обслуживания «Молодежь плюс» передали 3 тысячи лент региональному управлению «Почты России». Александр Абросимов, министр молодежной политики и спорта области: «Регион получил порядка 200 000 ленточек. Они распространяются бесплатно. Жители области также смогут получить их не только в почтовых отделениях Саратова и Энгельса, но и в крупных сетевых магазинах, аптеках и на автозаправочных станциях».«Почта России не остаётся в стороне от знаковых для нашей страны событий и присоединилась к Всероссийской акции, посвященной Дню России. В крупных отделениях почтовой связи г. Саратова и г. Энгельса будут раздавать ленточки - триколор. Их выложат на барьеры, и клиенты смогут самостоятельно, не подвергая себя опасности, взять символ единства России», - отмечает региональный управляющий УФПС Саратовской области Александр Анохин.Российский триколор – это общенародный символ, который сегодня символизирует единение всех жителей нашей страны. Акция продлится до 12 июня. Организаторы надеются, что саратовцы акцию поддержат и присоединятся к этому масштабному празднику.