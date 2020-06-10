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В почтовых отделениях и соцучреждениях Саратова можно получить ленты триколор

Новости
В почтовых отделениях и соцучреждениях Саратова можно получить ленты триколор

8 июня во всех регионах страны стартовала акция по распространению ленточек в цветах российского триколора.

Приурочено это событие ко Дню России. В Саратовской области символ государственного праздника можно бесплатно получить на почте или в социальных учреждениях.

Сегодня, 9 июня, волонтеры регионального центра комплексного обслуживания «Молодежь плюс» передали 3 тысячи лент региональному управлению «Почты России». Александр Абросимов, министр молодежной политики и спорта области: «Регион получил порядка 200 000 ленточек. Они распространяются бесплатно. Жители области также смогут получить их не только в почтовых отделениях Саратова и Энгельса, но и в крупных сетевых магазинах, аптеках и на автозаправочных станциях».

«Почта России не остаётся в стороне от знаковых для нашей страны событий и присоединилась к Всероссийской акции, посвященной Дню России. В крупных отделениях почтовой связи г. Саратова и г. Энгельса будут раздавать ленточки - триколор. Их выложат на барьеры, и клиенты смогут самостоятельно, не подвергая себя опасности, взять символ единства России», - отмечает региональный управляющий УФПС Саратовской области Александр Анохин.

Российский триколор – это общенародный символ, который сегодня символизирует единение всех жителей нашей страны. Акция продлится до 12 июня. Организаторы надеются, что саратовцы акцию поддержат и присоединятся к этому масштабному празднику.