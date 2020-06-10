10 июня 2020 СРЕДА
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17:00 | 09 июня
В отделах ЗАГС Саратовской области 12 июня объявлен выходным
16:18 | 09 июня
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15:30 | 09 июня
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14:38 | 09 июня
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13:50 | 09 июня
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12:55 | 09 июня
В Саратове будут проведены прямые линии для граждан
12:00 | 09 июня
В январе-мае уровень травматизма на ПривЖД снижен в три раза
10:49 | 09 июня
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В отделах ЗАГС Саратовской области 12 июня объявлен выходным

Новости


Управление по делам ЗАГС информирует об изменении графика работы отделов ЗАГС Саратова и Саратовской области (кроме специализированных отдела накопления, хранения и выдачи документов и отдела госрегистрации актов гражданского состояния смерти города Саратова) в день празднования Дня России — 12 июня объявлен выходным днем.

В субботу — 13 июня — все территориальные отделы ЗАГС и специализированный отдел «Дворец бракосочетаний» будут работать в привычном режиме. Граждане смогут подать документы на регистрацию актов гражданского состояния, предоставление государственных услуг будет осуществляться в течение всего рабочего дня.

Напоминаем, что прием заявителей ведется по предварительной записи на Едином портале «Госуслуги», по телефону или через интернет-приемную. Все контактные данные территориальных и специализированных отделов ЗАГС размещены на сайте Управления по делам ЗАГС в разделе «Список территориальных отделов ЗАГС».