В отделах ЗАГС Саратовской области 12 июня объявлен выходным

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В субботу — 13 июня — все территориальные отделы ЗАГС и специализированный отдел «Дворец бракосочетаний» будут работать в привычном режиме. Граждане смогут подать документы на регистрацию актов гражданского состояния, предоставление государственных услуг будет осуществляться в течение всего рабочего дня.Напоминаем, что прием заявителей ведется по предварительной записи на Едином портале «Госуслуги», по телефону или через интернет-приемную. Все контактные данные территориальных и специализированных отделов ЗАГС размещены на сайте Управления по делам ЗАГС в разделе «Список территориальных отделов ЗАГС».