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Саратовские гребцы возвращаются к тренировкам в составе сборных России

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Саратовские гребцы возвращаются к тренировкам в составе сборных России

Сегодня на своей официальной социальной сети Инстаграм министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов рассказал о том, что известные саратовские гребцы уже находятся на тренировочной базе в Московской области.

«Наши спортсмены возвращаются к тренировкам в составе сборных России. Сейчас вместе с тренером Алексеем Колобуховым гребцы Валентина Плаксина, Анна Аксенова и Елизавета Крылова находятся в учебно-тренировочном центре «Ноговогорск» в Московской области. Обычно здесь готовятся тяжелоатлеты, но в условиях пандемии центр используют для тренировок гребцов. Сегодня наши спортсмены сдали анализы на наличие антител к коронавирусу. И только после получения результатов смогут приступить к тренировкам. Пока каждый из них находится в индивидуальном номере на самоизоляции», - написал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.