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В День России саратовцев ждет исторический квест от Центра туризма и морской подготовки

Новости


В День России, 12 июня, Центр туризма, краеведения и морской подготовки приглашает всех принять участие в городском дистанционном квесте «Саратов исторический».

Участниками игры могут стать семьи с детьми от 10 до 16 лет.

Игра рассчитана на любителей краеведения, неравнодушных к истории города Саратова XIX-XX веков.
Объектами квеста станут исторические здания, памятные доски, памятники знаменитым землякам, принесшим славу своей малой родине, а также улицы, носящие исторические названия.

На электронную почту участников 12 июня поступит письмо с заданиями. За 2 часа 30 минут необходимо будет разгадать легенду или шифр, чтобы понять о каком объекте или памятнике идет речь, а также назвать его, указать адрес или местонахождение. После этого объект нужно будет найти в интернете и прислать его изображение, а также нанести местонахождение условным знаком на карту, которая прилагается к заданию. Значок нужно пометить номером легенды.