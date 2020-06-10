В День России саратовцев ждет исторический квест от Центра туризма и морской подготовки

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Участниками игры могут стать семьи с детьми от 10 до 16 лет.Игра рассчитана на любителей краеведения, неравнодушных к истории города Саратова XIX-XX веков.Объектами квеста станут исторические здания, памятные доски, памятники знаменитым землякам, принесшим славу своей малой родине, а также улицы, носящие исторические названия.На электронную почту участников 12 июня поступит письмо с заданиями. За 2 часа 30 минут необходимо будет разгадать легенду или шифр, чтобы понять о каком объекте или памятнике идет речь, а также назвать его, указать адрес или местонахождение. После этого объект нужно будет найти в интернете и прислать его изображение, а также нанести местонахождение условным знаком на карту, которая прилагается к заданию. Значок нужно пометить номером легенды.