В Саратове день рождения Пушкина отметили онлайн-викторинами

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К этим значимым событиям городские библиотеки в своих группах в социальных сетях подготовили интересную программу.Отдел искусств Центральной городской библиотеки разместил видеопрезентацию «Пушкин в искусстве». В ней представлены портреты Александра Пушкина, написанные еще при жизни писателя, его рисунки, отрывки из фильмов, в которых был воплощен образ великого поэта.Виртуальная выставка «Вновь строки Пушкина читаем», которую подготовил отдел абонемента, была посвящена истории создания поэмы «Руслан и Людмила», трагедии «Борис Годунов» и другим произведениям.Буктрейлер «Эта загадочная «Пиковая дама» отдела читальных залов раскрывал фабулу произведения, позволял прослушать первую главу книги, ознакомиться с иллюстрациями русского художника Александра Бенуа.Молодежный информационный центр в своей публикации предложил любителям чтения вспомнить известные цитаты и афоризмы из произведений Пушкина. Отдел литературы на иностранных языках посвятил праздничным событиям онлайн - встречу англоговорящего клуба «Big Ben».Детская библиотека № 32 в режиме онлайн представила вниманию юных читателей книгу Валерия Воскобойникова «Жизнь замечательных детей», в которой рассказывается о детстве Александра Пушкина.Библиотека №1 познакомила их с интересными фактами из истории создания «Сказки о царе Салтане». Центральная городская библиотека для детей и юношества пригласила поучаствовать в онлайн-викторине «Я в гости к Пушкину спешу», Библиотека № 36 - ответить на «Загадки кота ученого», Библиотека № 38 - нарисовать рисунок на тему «Я Пушкина прочту и нарисую».