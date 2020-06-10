10 июня 2020 СРЕДА
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В День России саратовцев ждет исторический квест от Центра туризма и морской подготовки
14:38 | 09 июня
В Саратове день рождения Пушкина отметили онлайн-викторинами
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Саратовский областной киновидеоцентр принимает активное участие в акциях ко Дню России
12:55 | 09 июня
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В Саратове день рождения Пушкина отметили онлайн-викторинами

Новости
В Саратове день рождения Пушкина отметили онлайн-викторинами

Ежегодно, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день, а во всем мире - Международный день русского языка.

К этим значимым событиям городские библиотеки в своих группах в социальных сетях подготовили интересную программу.

Отдел искусств Центральной городской библиотеки разместил видеопрезентацию «Пушкин в искусстве». В ней представлены портреты Александра Пушкина, написанные еще при жизни писателя, его рисунки, отрывки из фильмов, в которых был воплощен образ великого поэта.

Виртуальная выставка «Вновь строки Пушкина читаем», которую подготовил отдел абонемента, была посвящена истории создания поэмы «Руслан и Людмила», трагедии «Борис Годунов» и другим произведениям.

Буктрейлер «Эта загадочная «Пиковая дама» отдела читальных залов раскрывал фабулу произведения, позволял прослушать первую главу книги, ознакомиться с иллюстрациями русского художника Александра Бенуа.

Молодежный информационный центр в своей публикации предложил любителям чтения вспомнить известные цитаты и афоризмы из произведений Пушкина. Отдел литературы на иностранных языках посвятил праздничным событиям онлайн - встречу англоговорящего клуба «Big Ben».

Детская библиотека № 32 в режиме онлайн представила вниманию юных читателей книгу Валерия Воскобойникова «Жизнь замечательных детей», в которой рассказывается о детстве Александра Пушкина.

Библиотека №1 познакомила их с интересными фактами из истории создания «Сказки о царе Салтане». Центральная городская библиотека для детей и юношества пригласила поучаствовать в онлайн-викторине «Я в гости к Пушкину спешу», Библиотека № 36 - ответить на «Загадки кота ученого», Библиотека № 38 - нарисовать рисунок на тему «Я Пушкина прочту и нарисую».