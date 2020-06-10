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Саратовский областной киновидеоцентр принимает активное участие в акциях ко Дню России

Новости


Сотрудники областного киновидеоцентра принимают активное участие в специальных праздничных акциях, посвященных грядущему Дню России.

С 5 июня они сами, их близкие, друзья и коллеги размещают на личных страницах в сети «ВКонтакте» фотографии тематически оформленных к празднику окон своих квартир и домов, а также передают друг другу эстафету, читая по очереди отрывки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино».

Публикации в рамках челленджа «Русские рифмы» и акции «Окна России» уже собрали почти 2000 просмотров пользователей сети «ВКонтакте». Увидеть своими глазами результаты творчества сотрудников областного киновидеоцентра и вдохновиться на участие в акциях можно в официальной группе учреждения (https://vk.com/sarkvc).

Напоминаем, праздничные акции продолжатся до 12 июня включительно. Присоединиться к ним может любой желающий.

Подробную информацию о правилах участия можно посмотреть здесь: http://www.sarkvc.ru/2020/06/02/raznoe/oblastnoj-kinovideocentr-prisoedinitsya-k-chellendzhu-russkie-rifmy.html и здесь: http://www.sarkvc.ru/2020/06/04/raznoe/k-12-iyunya-na-oknax-rossii-poyavyatsya-izobrazheniya-serdec.html.