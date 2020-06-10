10 июня 2020 СРЕДА
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12:00 | 09 июня
В январе-мае уровень травматизма на ПривЖД снижен в три раза
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«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В январе-мае уровень травматизма на ПривЖД снижен в три раза

Новости


По итогам 5 месяцев 2020 года на полигоне Приволжской железной дороги зафиксировано снижение количества несчастных случаев в зоне движения поездов.

В январе-мае было смертельно травмировано 3 человека. Случаев травмирования несовершеннолетних не зафиксировано. За аналогичный период прошлого года в транспортных происшествиях пострадали 10 человек, четверо из них погибли.

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Приволжская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге.