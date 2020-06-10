В январе-мае уровень травматизма на ПривЖД снижен в три раза

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В январе-мае было смертельно травмировано 3 человека. Случаев травмирования несовершеннолетних не зафиксировано. За аналогичный период прошлого года в транспортных происшествиях пострадали 10 человек, четверо из них погибли.Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.Приволжская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге.