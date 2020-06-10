В Саратовской области увеличена заработная плата отдельной категории педагогов
В минувшую пятницу за подписью Вице-губернатора области – Председателя Правительства области Александра Стрелюхина было опубликовано Постановление №463-П «О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений области».
В соответствии с документом министерство образования области обеспечит повышение средней заработной платы отдельным категориям работников образовательных учреждений области с 1 июня 2020 года:
- педагогическим работникам общеобразовательных организаций, педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций – до 29565 руб. в месяц;
- педагогическим работникам дополнительного образования детей – до 30091,2 руб. в месяц;
- педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций – до 27140,6 руб. в месяц.
Такие меры финансово будут обеспечены средствами областного бюджета на текущий финансовый год. Текст постановления: https://g-64.ru/docs/postanovleniya-pravitelstva/postanovlenie-pravitelstva-saratovskoy-oblasti-ot-4-iyunya-2020-goda-463-p/