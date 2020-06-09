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В Саратовской области до 21 июня продлен режим самоизоляции

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Вместе с тем с 11 июня отменяется пропускной режим.

В соответствии с постановлением регионального правительства, подписанного вице-губернатором Александром Стрелюхиным, в Саратовской области до 21 июня продлевается режим самоизоляции. Остается под запретом проведение массовых мероприятий, посещение фитнес-центров, бассейнов, пляжей, музеев, театров, парков, скверов. Объекты общественного питания по-прежнему работают только на вынос и в режиме доставки. Приостановлена также деятельности ряда объектов розничной торговли.

При этом с 11 июня в регионе отменяется пропускной режим, а также снимается ряд ограничительных мер. В частности, отменен запрет на посещение кладбищ и культовых учреждений, работу бань, саун, СПА-салонов. Отменяется режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов, в том числе из г. Москва и Московской области.