В Саратовской области до 21 июня продлен режим самоизоляции

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В соответствии с постановлением регионального правительства, подписанного вице-губернатором Александром Стрелюхиным, в Саратовской области до 21 июня продлевается режим самоизоляции. Остается под запретом проведение массовых мероприятий, посещение фитнес-центров, бассейнов, пляжей, музеев, театров, парков, скверов. Объекты общественного питания по-прежнему работают только на вынос и в режиме доставки. Приостановлена также деятельности ряда объектов розничной торговли.При этом с 11 июня в регионе отменяется пропускной режим, а также снимается ряд ограничительных мер. В частности, отменен запрет на посещение кладбищ и культовых учреждений, работу бань, саун, СПА-салонов. Отменяется режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов, в том числе из г. Москва и Московской области.