Пассажирам поездов предоставят скидки от 25 до 40% на индивидуальные поездки в купе и СВ

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Оформить проездные документы можно будет в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». По информации пресс-службы ПривЖД, скидка применяется только к тарифам на проезд и не суммируется с другими предложениями. Частичный возврат проездных документов из одного заказа не производится. Количество мест по акциям ограничено.Подробную информацию о специальных предложениях пассажиры могут получить в кассах дальнего следования и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Тарифы и акции».