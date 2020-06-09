Пассажирам поездов предоставят скидки от 25 до 40% на индивидуальные поездки в купе и СВ
При единовременном выкупе всех мест в купе, к итоговой сумме будет применяться скидка 25%, при выкупе целиком СВ – скидка 40%. Воспользоваться специальным предложением пассажиры могут с 3 по 30 июня.
Оформить проездные документы можно будет в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». По информации пресс-службы ПривЖД, скидка применяется только к тарифам на проезд и не суммируется с другими предложениями. Частичный возврат проездных документов из одного заказа не производится. Количество мест по акциям ограничено.
Подробную информацию о специальных предложениях пассажиры могут получить в кассах дальнего следования и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Тарифы и акции».