В Саратовской области завершены посевные работы

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Более 100 тыс. га посеяно в 8 районах: Перелюбском (156,0 тыс. га), Пугачевском (152,0 тыс. га), Ершовском (122 тыс. га), Балаковском (120 тыс. га), Ивантеевском (111 тыс. га), Марксовском (103,0 тыс. га), Дергачевском (100 тыс. га), Балашовском (100 тыс. га).Зерновых и зернобобовых посеяно более 1,029 млн. га. Технических культур - 1,53 млн. га. Выполнен план по севу подсолнечника, сои, сафлора, сахарной свеклы, горчицы и льна.Выполнен план по картофелю (посажен на 8,8 тыс. га), в том числе в с/х предприятиях и КФХ 607 га.Овощные посажены на 15,6 тыс. га (106 % от плана), в том числе в с/х предприятиях и КФХ 8,1 тыс. га.Проведены работы по закладке садов и питомников на площади 61 га, в том числе садов интенсивного типа 25 га, плодовых питомников 20 га, традиционных садов 16 га в Марксовском, Хвалынском, Красноармейском, Саратовском, Балашовском районах.По итогам года планируется заложить многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений на площади более 600 га, в том числе садов интенсивного типа - 500 га.Хозяйства приступили к заготовке кормов. На зеленый корм, сенаж и сено скошено 871 га. Заготовлено сена 1,4 тыс. тонн, сенажа 500 тонн.