Школьники Саратовской области принимают участие во Всероссийском проекте «Экозабота»

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От Саратовской области в пресс-конференции приняли участие обучающиеся Инженерного лицея, лицея «Солярис», лицея № 15 г. Саратова и Областного центра экологии, краеведения и туризма.Всего в проекте примут участие учащиеся и преподаватели из 3300 школ России, в том числе 33 школы из города Саратова, средняя школа п. Михайловский и Областной центр экологии, краеведения и туризма. В рамках проекта «Экозабота» в течение лета 2020 года в школах пилотных регионов будут установлены специальные контейнеры для сбора батареек, размещены информационные плакаты и методические материалы. Школы смогут заключить договор на безвозмездной основе на вывоз и утилизацию собранных батареек.