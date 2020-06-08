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Школьники Саратовской области принимают участие во Всероссийском проекте «Экозабота»

Новости


В минувшую пятницу, в День эколога, в Москве Федеральный экологический оператор и Общероссийский народный фронт провели пресс-конференцию, на которой дали старт пилотному проекту «Экозабота» по сбору батареек в школах и формированию экологических привычек у школьников. Проект поддержал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

От Саратовской области в пресс-конференции приняли участие обучающиеся Инженерного лицея, лицея «Солярис», лицея № 15 г. Саратова и Областного центра экологии, краеведения и туризма.

Всего в проекте примут участие учащиеся и преподаватели из 3300 школ России, в том числе 33 школы из города Саратова, средняя школа п. Михайловский и Областной центр экологии, краеведения и туризма. В рамках проекта «Экозабота» в течение лета 2020 года в школах пилотных регионов будут установлены специальные контейнеры для сбора батареек, размещены информационные плакаты и методические материалы. Школы смогут заключить договор на безвозмездной основе на вывоз и утилизацию собранных батареек.