Приволжская железная дорога присоединилась к профилактической акции "Дети и транспорт"

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Данное мероприятие традиционно проводится в начале школьных каникул и направлено на предупреждение травматизма несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта.Наряду с разъяснительной работой в онлайн-режиме полицейские и сотрудники ПривЖД проводят совместные рейды. В ходе данных мероприятий соблюдаются меры безопасности, связанные с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионах.Приволжская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге.