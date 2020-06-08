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Приволжская железная дорога присоединилась к профилактической акции "Дети и транспорт"

Новости


Приволжская железная дорога присоединилась к проведению оперативно-профилактической акции "Дети и транспорт", которую с 1 по 10 июня организует Приволжское линейное управление МВД России на транспорте.

Данное мероприятие традиционно проводится в начале школьных каникул и направлено на предупреждение травматизма несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта.

Наряду с разъяснительной работой в онлайн-режиме полицейские и сотрудники ПривЖД проводят совместные рейды. В ходе данных мероприятий соблюдаются меры безопасности, связанные с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионах.

Приволжская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге.