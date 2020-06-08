Для диагностики бешенства в регионе проведено более 80 лабораторных исследований

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В рамках профилактики и борьбы с заболеванием в мае т.г. саратовские специалисты выявили 7 новых случаев бешенства среди животных. За тот же период было ликвидировано 13 очагов инфекции.Всего с начала года ветеринарные врачи зарегистрировали 58 больных особей. После проведения полного комплекса оздоровительных мероприятий карантин отменен в 41 пункте. В соответствии с ветеринарными правилами ограничения по бешенству накладываются не менее чем на 2 месяца.На текущий момент на 20 территориях продолжаются мероприятия по предотвращению распространения инфекции.Для предупреждения возникновения новых очагов ветеринарные врачи в 2020 году провели около 166 тысяч вакцинаций. Лаборатории областной ветеринарной службы выполнили 85 диагностических исследований на выявление опасного вируса.