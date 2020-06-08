8 июня 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:27 | 08 июня
В Саратовской области завершены посевные работы
15:48 | 08 июня
Школьники Саратовской области принимают участие во Всероссийском проекте «Экозабота»
15:00 | 08 июня
Приволжская железная дорога присоединилась к профилактической акции "Дети и транспорт"
14:09 | 08 июня
Для диагностики бешенства в регионе проведено более 80 лабораторных исследований
13:15 | 08 июня
В социальных сетях Саратовской филармонии стартовал новый он-лайн проект «Сказка, рассказанная артистами и музыкантами филармонии»
12:00 | 08 июня
Саратовская ГИБДД приступает к профилактической акции "Такси"
11:03 | 08 июня
Саратовская область присоединяется к Всероссийскому донорскому марафону #МыВместе
10:09 | 08 июня
Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Балаковском районе
09:17 | 08 июня
Посадка и высадка пассажиров пригородных поездов в Новоузенском районе Саратовской области возобновились с 7 июня
09:00 | 06 июня
Жители Саратовской области приглашаются к участию в интеллектуальной игре «Победы России»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Для диагностики бешенства в регионе проведено более 80 лабораторных исследований

Новости


Ситуация по бешенству в регионе находится на контроле ветеринарной службы.

В рамках профилактики и борьбы с заболеванием в мае т.г. саратовские специалисты выявили 7 новых случаев бешенства среди животных. За тот же период было ликвидировано 13 очагов инфекции.

Всего с начала года ветеринарные врачи зарегистрировали 58 больных особей. После проведения полного комплекса оздоровительных мероприятий карантин отменен в 41 пункте. В соответствии с ветеринарными правилами ограничения по бешенству накладываются не менее чем на 2 месяца.

На текущий момент на 20 территориях продолжаются мероприятия по предотвращению распространения инфекции.

Для предупреждения возникновения новых очагов ветеринарные врачи в 2020 году провели около 166 тысяч вакцинаций. Лаборатории областной ветеринарной службы выполнили 85 диагностических исследований на выявление опасного вируса.