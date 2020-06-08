В социальных сетях Саратовской филармонии стартовал новый он-лайн проект «Сказка, рассказанная артистами и музыкантами филармонии»

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Проект приурочен к празднованию Пушкинского дня в России и проводится в рамках Всероссийской акции #русскиерифмыФрагменты «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» звучат в исполнении профессиональных чтецов, но в основном - музыкантов.По условиям акции каждый читающий должен передать эстафету трём своим друзьям. «К сожалению, не все музыканты имеют свои аккаунты, а принять участие в акции хотят многие, - говорит директор филармонии Анэта Николаева, - поэтому мы размещаем видеозаписи на он-Лайн страницах филармонии».На сегодняшний день в проекте участвуют 62 артиста и музыканта. Запись сказки ещё идёт, поэтому количество участников к окончанию проекта увеличится.Александр Авдонин, художественный руководитель театра «Куклы Папы Карло»: «Это удивительно, как знакомое произведение может заиграть новыми красками, ведь сказку каждый читает по-своему, с только ему присущей интонацией».Андрей Зайцев, артист симфонического оркестра: «Когда нас, музыкантов, пригласили для участия в проекте, я немного волновался - ведь мы непрофессиональные чтецы. Но попробовать свои силы в новом амплуа всегда интересно».В пилотном выпуске приняли участие мастер художественного слова Валентина Бакулина, артистка коллектива филармонических концертных исполнителей Анна Володченко, артист эстрадного театра для детей «Арт-Ревю» Никита Герсименко.Он-Лайн чтение знаменитого произведения Александра Сергеевича Пушкина продлится до 12 июня.