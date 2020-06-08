Саратовская ГИБДД приступает к профилактической акции "Такси"

просмотров: 103

Основной причиной ДТП остаётся сознательное нарушение водителями требований ПДД и несоблюдение мер безопасности.Характерным примером является ДТП, произошедшее 03 июля 2020 года в Саратове на пересечении ул. Б. Садовая и Московская с участием двух легковых «такси». По предварительным данным, водитель автомобиля «Датсун» нарушил очередность проезда перекрестка и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21104», в результате ДТП пассажир автомашины «ВАЗ-21104» погиб. На момент ДТП водитель автомашины «ВАЗ-21104» осуществлял перевозку пассажира без соответствующего разрешения на данный вид деятельности.В целях пресечения правонарушений в сфере пассажирских перевозок легковым такси, выявления фактов осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения, незаконного использования атрибутики такси, а также соблюдения водителями указанной категории транспортных средств Правил дорожного движения Российской Федерации, сотрудники Госавтоинспекции на территории Саратовской области проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». Мероприятие начнется 8 июня и продлится до 17 июня текущего года.