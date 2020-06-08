Саратовская область присоединяется к Всероссийскому донорскому марафону #МыВместе

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Мероприятия организуются при поддержке министерства здравоохранения РФ, Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Федерального медико-биологического агентства и активистов «Молодёжки ОНФ» в целях пополнения в медицинских организациях запасов донорской крови и ее компонентов, а также привлечения внимания к вопросам донорства крови.В Саратове донорский марафон пройдёт с 8 по 15 июня текущего года в Саратовской областной станции переливания крови. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией мероприятие организуется с соблюдением ограничительных мер: сотрудники будут принимать желающих доноров небольшими организованными группами (по предварительному дистанционному согласованию) с обеспечением социальной дистанции (при контакте и донации), с максимальной разобщенностью участников между собой, обеспечением соответствующими средствами индивидуальной защиты. Это важный фактор в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.Все подробности о порядке проведения мероприятия можно уточнить в колл-центре регионального Центра крови по телефону: 8-905-384-74-50.С правилами работы Регионального центра крови и информацией, необходимой донору для сдачи крови, можно ознакомиться на официальном сайте ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови» https://bloodsar.ru/.