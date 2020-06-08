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Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Балаковском районе

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Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Балаковском районе

Следственным отделом по городу Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, 1987 года рождения.

По предварительным данным, 6 июня 2020 года около 3 часов 30 минут в одной из организаций, расположенных на территории Балаковского района, водитель шлакового погрузчика, 1987 года рождения, находясь в помещении гаража спецтехники, ремонтировал автомобиль МАН (шлаковый погрузчик), оснащенный механизмом (стрелой) для поднятия грузов. В момент ремонта водитель находился под данной стрелой. Внезапно конструкция стрелы упала в отсек автомобиля, предназначенный для ее погружения после завершения работ, придавив собой находившегося внутри водителя. Находившиеся возле помещения гаража сотрудники организации, услышав шум, проследовали внутрь, однако, сразу не смогли обнаружить мужчину. Выдвинув стрелу автомобиля, они обнаружили его тело. Прибывшие специалисты службы спасения извлекли пострадавшего, при этом была констатирована его смерть.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.