8 июня 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:27 | 08 июня
В Саратовской области завершены посевные работы
15:48 | 08 июня
Школьники Саратовской области принимают участие во Всероссийском проекте «Экозабота»
15:00 | 08 июня
Приволжская железная дорога присоединилась к профилактической акции "Дети и транспорт"
14:09 | 08 июня
Для диагностики бешенства в регионе проведено более 80 лабораторных исследований
13:15 | 08 июня
В социальных сетях Саратовской филармонии стартовал новый он-лайн проект «Сказка, рассказанная артистами и музыкантами филармонии»
12:00 | 08 июня
Саратовская ГИБДД приступает к профилактической акции "Такси"
11:03 | 08 июня
Саратовская область присоединяется к Всероссийскому донорскому марафону #МыВместе
10:09 | 08 июня
Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Балаковском районе
09:17 | 08 июня
Посадка и высадка пассажиров пригородных поездов в Новоузенском районе Саратовской области возобновились с 7 июня
09:00 | 06 июня
Жители Саратовской области приглашаются к участию в интеллектуальной игре «Победы России»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Посадка и высадка пассажиров пригородных поездов в Новоузенском районе Саратовской области возобновились с 7 июня

Новости


В связи со снятием карантина в Новоузенском районе Саратовской области с 7 июня на станции Новоузенск, о.п. 95 км и о.п. 90 км возобновились посадка и высадка пассажиров следующих пригородных поездов:

- № 6520 Красный Кут – Александров Гай отправлением со ст. Красный Кут по воскресеньям и пятницам в 19:07, прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:53;

- № 6519 Александров Гай – Красный Кут отправлением со ст. Александров Гай по понедельникам и субботам в 3:12, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 5:59.