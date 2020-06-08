Посадка и высадка пассажиров пригородных поездов в Новоузенском районе Саратовской области возобновились с 7 июня
В связи со снятием карантина в Новоузенском районе Саратовской области с 7 июня на станции Новоузенск, о.п. 95 км и о.п. 90 км возобновились посадка и высадка пассажиров следующих пригородных поездов:
- № 6520 Красный Кут – Александров Гай отправлением со ст. Красный Кут по воскресеньям и пятницам в 19:07, прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:53;
- № 6519 Александров Гай – Красный Кут отправлением со ст. Александров Гай по понедельникам и субботам в 3:12, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 5:59.