Посадка и высадка пассажиров пригородных поездов в Новоузенском районе Саратовской области возобновились с 7 июня

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- № 6520 Красный Кут – Александров Гай отправлением со ст. Красный Кут по воскресеньям и пятницам в 19:07, прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:53;- № 6519 Александров Гай – Красный Кут отправлением со ст. Александров Гай по понедельникам и субботам в 3:12, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 5:59.