6 июня 2020 СУББОТА
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18:32 | 05 июня
Удаленный режим работы не повлиял на активность ЛидерТаск
17:00 | 05 июня
82 музыкальных инструмента приобрел Саратовский колледж искусств
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В учреждениях «РЖД-Медицины» началось тестирование на антитела к короновирусу
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Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
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Удаленный режим работы не повлиял на активность ЛидерТаск

Новости
Удаленный режим работы не повлиял на активность ЛидерТаск

На международный рынок, расширяя горизонты сотрудничества, выходит популярный российский таск-менеджер ЛидерТаск.Новое поле деятельности компании – венчурные фонды.

Специалисты знают: эта сфера бизнеса приносит стабильную прибыль при грамотном подходе. ЛидерТаск намерен взаимодействовать с партнерами и инвесторами, приглашая их к сотрудничеству: новички в этой области смогут с помощью таск-менеджера взять хороший старт, а опытные игроки получат поддержку от компании на всей дистанции.

ЛидерТаск для достижения амбициозных целей имеет все необходимое: современные технологии, профессиональную команду, проверенный временем продукт – ЛидерТаск и сопровождение партнеров на всех этапах работы.

Вынужденный переход на удаленную работу не для всех оказался успешным. Многие россияне не умели эффективно работать в домашних условиях, не справлялись с поставленными задачами, испытывали нехватку времени. ЛидерТаск вовремя пришел на помощь: имея в своем арсенале доступную на разных платформах отличную программу-помощник, он помогает отсечь ненужные цели, грамотно спланировать время, дает действенные советы по работе в режиме онлайн.