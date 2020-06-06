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Жители Саратовской области приглашаются к участию в интеллектуальной игре «Победы России»
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Жители Саратовской области приглашаются к участию в интеллектуальной игре «Победы России»

Новости


О новом проекте Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

«12 июня Дмитрий Губерниев проведет уникальную викторину, чтобы выяснить, кто лучше знает историю нашей страны! Уже завтра на сайте волонтерыпобеды.рф стартует регистрация участников интеллектуальной игры «Победы России». Сама викторина начнется в 12.00 по московскому времени 12 июня и продлится 20-30 минут. Главная задача - отвечать на все вопросы правильно и максимально быстро. Победитель сможет выиграть поездку в один из городов нашей великой страны», - написал Александр Абросимов.