Жители Саратовской области приглашаются к участию в интеллектуальной игре «Победы России»

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«12 июня Дмитрий Губерниев проведет уникальную викторину, чтобы выяснить, кто лучше знает историю нашей страны! Уже завтра на сайте волонтерыпобеды.рф стартует регистрация участников интеллектуальной игры «Победы России». Сама викторина начнется в 12.00 по московскому времени 12 июня и продлится 20-30 минут. Главная задача - отвечать на все вопросы правильно и максимально быстро. Победитель сможет выиграть поездку в один из городов нашей великой страны», - написал Александр Абросимов.