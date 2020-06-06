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В учреждениях «РЖД-Медицины» началось тестирование на антитела к короновирусу

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В учреждениях «РЖД-Медицины» началось тестирование на антитела к короновирусу


Исследование, которое позволяет оценить наличие у человека иммунного ответа на новую коронавирусную инфекцию, в частности, проводится в клинических больницах сети «РЖД-Медицина» в Саратове, Волгограде, Астрахани и в Ершове.

По информации пресс-службы Приволжской магистрали, в качестве биоматериала для проведения диагностики используется кровь. Сотрудники, задействованные в этом процессе, экипированы в соответствии с требованиями по биологической безопасности. Для взятия материала можно вызвать врача на предприятие, где тестирование проведут у желающих сотрудников.

Лаборатории в учреждениях, выполняющие исследования, оснащены необходимым оборудованием, а также имеют разрешение Роспотребнадзора на выполнение исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Узнать более подробную информацию о тестировании в учреждениях «РЖД-Медицины» можно по телефонам:

8 (8452) 74-44-54 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Саратова (1-й Станционный проезд, 7);

8 (8442) 90-31-55, 8 (8442) 43-50-55 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Волгограда (ул. Коммунистическая, 7);

8 (8512) 32-33-81, 8 (937)-127-20-15 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Астрахани (ул. Сун Ят-Сена, 62);

8 (84564) 2-22-83 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Ершова (ул. Вокзальная, 1).