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82 музыкальных инструмента приобрел Саратовский колледж искусств

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В рамках нацпроекта «Культура» Саратовский областной колледж искусств и его филиалы будут оснащены 82 музыкальными инструментами отечественного производства.

На днях в учебное заведение поступила первая партия музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.

Самый дорогой из поступлений - рояль стоимостью 1 миллион 600 тысяч рублей. Больше всего было приобретено духовых производства «Ателье Гончаров» - 2 флейты, 4 кларнета, 3 профессиональных гобоя, 6 саксофонов, 3 фагота, валторны, тромбоны. 26 инструментов получил оркестр народных инструментов - 10 балалаек, 13 домр, баян, гармонь, аккордеон. Приобрели 8 смычковых инструментов, рояль «Рубинштейн».

Всего в модернизацию колледжа вложено 20 миллионов рублей.

Многие музыкальные инструменты уже опробованы преподавателями. Профессиональные музыканты быи единодушны: благодаря приобретению по национальному проекту "Культура" саратовские дети смогут составить конкуренцию коллегам на конкурсах международного уровня.