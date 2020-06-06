82 музыкальных инструмента приобрел Саратовский колледж искусств

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На днях в учебное заведение поступила первая партия музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.Самый дорогой из поступлений - рояль стоимостью 1 миллион 600 тысяч рублей. Больше всего было приобретено духовых производства «Ателье Гончаров» - 2 флейты, 4 кларнета, 3 профессиональных гобоя, 6 саксофонов, 3 фагота, валторны, тромбоны. 26 инструментов получил оркестр народных инструментов - 10 балалаек, 13 домр, баян, гармонь, аккордеон. Приобрели 8 смычковых инструментов, рояль «Рубинштейн».Всего в модернизацию колледжа вложено 20 миллионов рублей.Многие музыкальные инструменты уже опробованы преподавателями. Профессиональные музыканты быи единодушны: благодаря приобретению по национальному проекту "Культура" саратовские дети смогут составить конкуренцию коллегам на конкурсах международного уровня.