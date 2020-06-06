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Саратовские лицеисты стали призерами олимпиады «Робофест-2020»

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Организаторами выступили Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело».

Олимпиада «Робофест-2020» проходила в 2 этапа: региональный состоялся в январе на базе в СГТУ, финальный был организован в мае в форме дистанционного собеседования с членами жюри на платформе МГУ «Университет без границ».

По информации пресс-службы городской администрации, учащиеся 11 класса МАОУ «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова Татьяна Литвиненко, Борис Жиромский, Татьяна Рыбалко и Артемий Лазаренко стали призерами. Все они получат льготы абитуриентов ВУЗов по предмету «физика», так как олимпиаде присвоен второй уровень.