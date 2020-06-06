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Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

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В предстоящую субботу, 6 июня, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский).

По информации регионального минсельхоза, к реализации будут предложены разные виды мяса, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, птица домашняя, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

Также на ярмарочных площадках можно будет приобрести посадочный материал.

Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.