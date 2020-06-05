5 июня 2020 ПЯТНИЦА
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13:00 | 05 июня
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12:07 | 05 июня
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09:51 | 05 июня
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11 и 12 июня будут курсировать дополнительные пригородные поезда

Новости
11 и 12 июня будут курсировать дополнительные пригородные поезда

Изменения вводятся на направлении Саратов – Красный Кут – Александров Гай и на направлении Саратов – Красный Кут – Александров Гай.

По информации пресс-службы ПривЖД, для обеспечения перевозки пассажиров в период повышенного спроса на поездки в праздничные дни на 11 июня назначены дополнительные рейсы пригородных поездов № 6518 Саратов-1 – Красный Кут (отправлением со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 18:57) и № 6520 Красный Кут – Александров Гай (отправлением со ст. Красный Кут в 19:07 прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:47), а также № 6022 Саратов-1 – Ершов (отправлением со ст. Саратов-1 в 17:46, прибытием на конечную ст. Ершов в 20:45) и № 6024 Ершов – Озинки (отправлением со ст. Ершов в 21:11, прибытием на конечную ст. Озинки в 23:13).

На 12 июня назначены дополнительные поезда № 6517 Красный Кут – Саратов-1 (отправлением со ст. Красный Кут в 6:09, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 8:21) и № 6519 Александров Гай – Красный Кут (отправлением со ст. Александров Гай в 3:18, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 5:59), а также № 6021 Ершов – Саратов-1 (отправлением со ст. Ершов в 5:12, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 8:02) и № 6023 Озинки – Ершов (отправлением со ст. Озинки в 2:50, прибытием на конечную ст. Ершов в 4:51).