5 июня 2020 ПЯТНИЦА
Новости
14:07 | 05 июня
Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
13:00 | 05 июня
11 и 12 июня будут курсировать дополнительные пригородные поезда
12:07 | 05 июня
За пять месяцев в Саратовской области появились на свет более семи тысяч малышей
10:44 | 05 июня
В Новоузенском районе отменен карантин
09:51 | 05 июня
В аэропорту «Гагарин» усилены меры для профилактики распространения инфекций
09:00 | 05 июня
За первые пять месяцев года перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13%
19:38 | 04 июня
Состоялся круглый стол по вопросам инновационного сотрудничества стран СНГ
17:00 | 04 июня
Саратовские бадминтонисты и теннисисты получат новую форму и инвентарь
16:09 | 04 июня
Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»
15:19 | 04 июня
Музей Федина проведет поэтический флешмоб в режиме онлайн
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За пять месяцев в Саратовской области появились на свет более семи тысяч малышей

Новости


С начала 2020 года в Саратовской области родилось 7355 малышей (3732 мальчика и 3623 девочки).

Наибольшее количество рождений зарегистрировано в Саратове (3122 новорожденных), Энгельсе (1063 ребенка) и Балакове (553 ребенка).

Самыми популярными именами у родителей для новорожденных остаются Артем и София. «Наши специалисты отмечают, что среди молодых родителей сохраняется тенденция называть детей нестандартно. Так, новорожденных девочек назвали Мадонной, Лукерьей, Лолитой, Моникой. В число редких имен для мальчиков вошли — Лукьян, Добрыня, Лаврентий, Мартин, Яромир», – рассказала начальник управления ЗАГС по Саратовской области Юлия Пономарева.