За пять месяцев в Саратовской области появились на свет более семи тысяч малышей
С начала 2020 года в Саратовской области родилось 7355 малышей (3732 мальчика и 3623 девочки).
Наибольшее количество рождений зарегистрировано в Саратове (3122 новорожденных), Энгельсе (1063 ребенка) и Балакове (553 ребенка).
Самыми популярными именами у родителей для новорожденных остаются Артем и София. «Наши специалисты отмечают, что среди молодых родителей сохраняется тенденция называть детей нестандартно. Так, новорожденных девочек назвали Мадонной, Лукерьей, Лолитой, Моникой. В число редких имен для мальчиков вошли — Лукьян, Добрыня, Лаврентий, Мартин, Яромир», – рассказала начальник управления ЗАГС по Саратовской области Юлия Пономарева.