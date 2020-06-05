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В аэропорту «Гагарин» усилены меры для профилактики распространения инфекций

Новости
В аэропорту «Гагарин» усилены меры для профилактики распространения инфекций

В международном аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») в рамках программы мероприятий против распространения коронавируса и в соответствии с методическими указаниями Росавиации предпринимаются дополнительные меры профилактики.

На входе в пассажирский терминал, а также в зале выдачи багажа установлены тепловизоры для термометрии пассажиров и посетителей аэропорта. В зоне регистрации пассажиров, предполетного досмотра, в залах ожидания, комнате матери и ребенка в аэровокзальном комплексе, а также технологических помещениях, административных и производственных зданиях установлены 20 автоматических сенсорных дозаторов с антисептическим средством. Автоматические дозаторы исключают прямой контакт ладоней с корпусом диспенсера.

Напомним, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории аэровокзального комплекса «Гагарин» введен масочный режим, все сотрудники проходят медицинское обследование перед началом работы, а в пассажирском терминале проводится уборка с применением дезинфицирующих средств всех помещений, в которых бывают пассажиры.