За первые пять месяцев года перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13%

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По информации пресс-службы Приволжской магистрали, во внутреннем сообщении перевезено более 10,6 тыс. ДФЭ (+0,1% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 7 тыс. ДФЭ (+46,8%), в экспортном – 7,5 тыс. ДФЭ (+16,4%), в импортном – 4,3 тыс. ДФЭ (+1,1%)Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 14,3% и составило 21,5 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 484 тыс. тонн грузов (+14,2%), в том числе:- химикатов и соды – 11 тыс. ДФЭ (+3,5% к уровню 2019 года);- цветных металлов – 2,1 тыс. (рост в 3 раза);- черных металлов – 2,08 тыс. (-6,6%);- продовольственных товаров – 1,6 тыс. (-9,5%);- промышленных товаров народного потребления – 1,27 тыс. (рост в 2,3 раза);- нефти и нефтепродуктов – 0,94 тыс. (+33,5%);- метизов – 0,96 тыс. (рост в 4 раза).ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).