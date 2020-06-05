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За первые пять месяцев года перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13%

Новости
За первые пять месяцев года перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13%


Всего в январе-мае 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 29,5 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации пресс-службы Приволжской магистрали, во внутреннем сообщении перевезено более 10,6 тыс. ДФЭ (+0,1% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 7 тыс. ДФЭ (+46,8%), в экспортном – 7,5 тыс. ДФЭ (+16,4%), в импортном – 4,3 тыс. ДФЭ (+1,1%)

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 14,3% и составило 21,5 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 484 тыс. тонн грузов (+14,2%), в том числе:

- химикатов и соды – 11 тыс. ДФЭ (+3,5% к уровню 2019 года);

- цветных металлов – 2,1 тыс. (рост в 3 раза);

- черных металлов – 2,08 тыс. (-6,6%);

- продовольственных товаров – 1,6 тыс. (-9,5%);

- промышленных товаров народного потребления – 1,27 тыс. (рост в 2,3 раза);

- нефти и нефтепродуктов – 0,94 тыс. (+33,5%);

- метизов – 0,96 тыс. (рост в 4 раза).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).