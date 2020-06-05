Состоялся круглый стол по вопросам инновационного сотрудничества стран СНГ

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Взаимодействие стран СНГ в области науки усилит конкурентоспособность национальной экономики каждой страны-участницы Содружества, заявил замруководителя Россотрудничества Михаил Брюханов.Группа разработчиков из представителей Беларуси, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России создает новый документ, задача которого – сформировать список наиболее важных для СНГ инновационных проектов по самым разным направлениям, включая фармацевтику, транспортные системы, коммуникации, космические исследования и ряд других. Об этом сообщил Сергей Маленко, начальник управления международного сотрудничества РАН, подчеркнув, что проект станет логическим продолжением Межгосударственной программы сотрудничества до 2020 года.Новая программа сотрудничества СНГ в сфере инноваций ориентирована на развитие бизнеса. Как считает Александр Окунев, заместитель вице-президента фонда «Сколково», в странах СНГ сегодня есть реальные условия и большие возможности для развития новых технологий, малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест.