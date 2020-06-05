5 июня 2020 ПЯТНИЦА
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19:38 | 04 июня
Состоялся круглый стол по вопросам инновационного сотрудничества стран СНГ
17:00 | 04 июня
Саратовские бадминтонисты и теннисисты получат новую форму и инвентарь
16:09 | 04 июня
Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»
15:19 | 04 июня
Музей Федина проведет поэтический флешмоб в режиме онлайн
14:10 | 04 июня
Саратовская область представит 9 проектов на Всероссийском конкурсе волонтерства «Регион добрых дел»
13:17 | 04 июня
Подведены итоги областного конкурса «Лучший ученический класс в 2019/2020 учебном году»
12:20 | 04 июня
Возобновляется посадка и высадка пассажиров на о.п. Юная в Аткарском районе
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До конца года около 3 тысяч сотрудников ФПК пройдут курсы повышения квалификации дистанционно
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Врио руководителя Рособрнадзора 18 июня ответит в прямом эфире на вопросы о проведении ЕГЭ в 2020 году
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Состоялся круглый стол по вопросам инновационного сотрудничества стран СНГ

Новости
Состоялся круглый стол по вопросам инновационного сотрудничества стран СНГ

Представители стран СНГ стали участниками круглого стола «Инновационное сотрудничество на пространстве СНГ: новые вызовы и приоритеты».

Взаимодействие стран СНГ в области науки усилит конкурентоспособность национальной экономики каждой страны-участницы Содружества, заявил замруководителя Россотрудничества Михаил Брюханов.

Группа разработчиков из представителей Беларуси, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России создает новый документ, задача которого – сформировать список наиболее важных для СНГ инновационных проектов по самым разным направлениям, включая фармацевтику, транспортные системы, коммуникации, космические исследования и ряд других. Об этом сообщил Сергей Маленко, начальник управления международного сотрудничества РАН, подчеркнув, что проект станет логическим продолжением Межгосударственной программы сотрудничества до 2020 года.

Новая программа сотрудничества СНГ в сфере инноваций ориентирована на развитие бизнеса. Как считает Александр Окунев, заместитель вице-президента фонда «Сколково», в странах СНГ сегодня есть реальные условия и большие возможности для развития новых технологий, малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест.