Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»

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По информации комитета по туризму области, в конкурсе могут принять участие работники организаций туристской индустрии, граждане, имеющие статус самозанятых, и индивидуальные предприниматели, стаж которых составляет не менее трех лет по соответствующей профессии, осуществляющие деятельность на территории Саратовской области.В этом году конкурс проводится по следующим номинациям: "Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения", "Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму (подноминации: менеджер по детско-юношескому туризму, специалист в сфере доступного туризма)", "Лучший экскурсовод (гид) (подноминация: гид-переводчик)", "Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)".Победители регионального этапа будут награждены электронными дипломами и правом продолжить участие в федеральном этапе конкурса.