Музей Федина проведет поэтический флешмоб в режиме онлайн

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По информации организаторов, в мероприятии примут участие ученики саратовских школ. Каждый класс выбрал свое любимое произведение А.С. Пушкина, записал совместное прочтение стихотворений на видео.В течение всего праздничного дня в социальных сетях музея будут транслироваться видео-выступления ребят из разных школ нашего города. Творчество А.С. Пушкина объединило учеников, преподавателей, литературный музей К.А. Федина и всех, кто любит русскую поэзию.