5 июня 2020 ПЯТНИЦА
Новости
19:38 | 04 июня
Состоялся круглый стол по вопросам инновационного сотрудничества стран СНГ
17:00 | 04 июня
Саратовские бадминтонисты и теннисисты получат новую форму и инвентарь
16:09 | 04 июня
Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»
15:19 | 04 июня
Музей Федина проведет поэтический флешмоб в режиме онлайн
14:10 | 04 июня
Саратовская область представит 9 проектов на Всероссийском конкурсе волонтерства «Регион добрых дел»
13:17 | 04 июня
Подведены итоги областного конкурса «Лучший ученический класс в 2019/2020 учебном году»
12:20 | 04 июня
Возобновляется посадка и высадка пассажиров на о.п. Юная в Аткарском районе
11:16 | 04 июня
Областной киновидеоцентр приглашает к участию во Всероссийской акции ко Дню России
10:00 | 04 июня
До конца года около 3 тысяч сотрудников ФПК пройдут курсы повышения квалификации дистанционно
09:01 | 04 июня
Врио руководителя Рособрнадзора 18 июня ответит в прямом эфире на вопросы о проведении ЕГЭ в 2020 году
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Музей Федина проведет поэтический флешмоб в режиме онлайн

Новости / Культура


Мероприятие пройдет 6 июня в рамках Дня русского языка и Пушкинского дня.

По информации организаторов, в мероприятии примут участие ученики саратовских школ. Каждый класс выбрал свое любимое произведение А.С. Пушкина, записал совместное прочтение стихотворений на видео.

В течение всего праздничного дня в социальных сетях музея будут транслироваться видео-выступления ребят из разных школ нашего города. Творчество А.С. Пушкина объединило учеников, преподавателей, литературный музей К.А. Федина и всех, кто любит русскую поэзию.