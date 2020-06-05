Саратовская область представит 9 проектов на Всероссийском конкурсе волонтерства «Регион добрых дел»

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По информации министерства молодежной политики и спорта области, по итогам экспертных оценок были определены победители конкурса в каждой из 4 номинаций: школьное, студенческое, «серебряное», добровольчество трудоспособного населения.В направлении «Школьное добровольчество (волонтерство)» победителями стали СГАУ имени Н.И. Вавилова с проектом «Марафон экологических инициатив» и СГУ имени Н.Г. Чернышевского с проектом «Экскурсионный проект «Urbanтур». «Студенческое добровольчество (волонтерство)» на всероссийском уровне представят СГАУ имени Н.И. Вавилова с проектом «Молодежное волонтерское формирование «Философия безопасности», Ассоциация «Центр коммуникативных и информационных технологий «Апрель» с проектом «#Говорюспасибо», а также СГЮА с проектом «Центр правовой помощи добровольцам России»;В направлении «Добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения» победу одержала Ассоциация молодых предпринимателей России с проектом «Свое доброе дело». В направлении «Серебряное» добровольчество (волонтерство)» лучшими признаны проекты «Да здравствует серебряный возраст» благотворительного фонда «Спасите Наши Души», «Никогда не поздно играть в куклы» онлайн» комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района и «Старт в IT» регионального центра комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс».По информации министра молодежной политики и спорта области Александра Абросимова, в случае победы во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года региону будет выделена субсидия из федерального бюджета на реализацию проектов в сфере развития добровольчества.