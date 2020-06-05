Подведены итоги областного конкурса «Лучший ученический класс в 2019/2020 учебном году»

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По информации министерства образования области, в рамках конкурса классы подавали сведения об участии в мероприятиях, успеваемости и активности в информационной системе института «Электронное образование». Там же классы публиковали видеоролики и фотоколлажи о жизни на протяжении учебного года. В социальной сети «ВКонтакте» в созданных группах классы публиковали новости о своих ярких событиях.Оценивались классы муниципальными комиссиями также в информационной системе по показателям: качество знаний обучающихся, экскурсионная активность, всероссийская олимпиада школьников, ГТО, волонтерская активность, активность в социальной сети и другие. Баллы рассчитывались системой автоматически. Применение информационной системы с прошлого года позволило сделать конкурс более прозрачным и открытым.По результатам конкурса победителями среди 6-9 классов признаны: 8 «Б» класс средней школы № 3 г. Ершова, 8 «В» класс средней школы № 1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска, 8 «Б» класс средней школы № 8 г. Петровска, 7 класс средней школы п. Учебный Ершовского района, 7 «В» класс средней школы № 1 с. Александров-Гай, 7 «Д» и 6 «А» классы Средней школы № 33 имени П.А. Столыпина Энгельсского района, 6 «А» класс средней школы № 3 им. В.Н. Щеголева ЗАТО Светлый, 8 «А» класс средней школы № 2 городского округа ЗАТО Светлый, 8 «А» класс средней школы № 3 с. Александров-Гай.Победителями среди 10-11 классов признаны: 10 «А» класс средней школы № 16 г. Балашова, 11 класс средней школы №2 р.п. Базарный Карабулак, 10 класс средней школы № 15 г. Балашова, 10 «А» класс средней школы № 2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска, 10 класс средней школы п. Возрождение Хвалынского района, 10 класс средней школы № 1 г. Ершова, 10 класс средней школы с. Стригай Базарно-Карабулакского района, 10 «А» класс средней школы № 33 имени П.А. Столыпина Энгельсского района.Призерами конкурса стали 64 класса, из них 48 классных коллективов – среди 6-9 классов и 16 классных коллективов – среди 10-11 классов. Среди победителей и призёров классы разного количественного состава: от 2 до 30 человек. Победители будут награждены дипломами и ценными подарками, а их классные руководители – подарочными сертификатами.