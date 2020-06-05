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Возобновляется посадка и высадка пассажиров на о.п. Юная в Аткарском районе

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Возобновляется посадка и высадка пассажиров на о.п. Юная в Аткарском районе


Ограничения отменены с сегодняшнего дня, 4 июня, в связи со снятием карантина в поселке Озерное.

По информации пресс-службы ПривЖД, возобновляется посадка и высадка пассажиров следующих пригородных поездов:

- № 6552 Аткарск – Лысые Горы отправлением со ст. Аткарск ежедневно в 19:55, прибытием на конечную ст. Лысые Горы в 21:20;

- № 6551 Лысые Горы – Аткарск отправлением со ст. Лысые Горы ежедневно в 5:38, прибытием на конечную ст. Аткарск в 7:03;

- № 6556 Аткарск – Калининск отправлением со ст. Аткарск по четным дням в 12:00, прибытием на конечную ст. Калининск в 14:21;

- № 6555 Калининск – Аткарск отправлением со ст. Калининск по четным дням в 15:20, прибытием на конечную ст. Аткарск в 17:41.

Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте пригородной компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».