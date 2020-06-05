5 июня 2020 ПЯТНИЦА
Новости
19:38 | 04 июня
Состоялся круглый стол по вопросам инновационного сотрудничества стран СНГ
17:00 | 04 июня
Саратовские бадминтонисты и теннисисты получат новую форму и инвентарь
16:09 | 04 июня
Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»
15:19 | 04 июня
Музей Федина проведет поэтический флешмоб в режиме онлайн
14:10 | 04 июня
Саратовская область представит 9 проектов на Всероссийском конкурсе волонтерства «Регион добрых дел»
13:17 | 04 июня
Подведены итоги областного конкурса «Лучший ученический класс в 2019/2020 учебном году»
12:20 | 04 июня
Возобновляется посадка и высадка пассажиров на о.п. Юная в Аткарском районе
11:16 | 04 июня
Областной киновидеоцентр приглашает к участию во Всероссийской акции ко Дню России
10:00 | 04 июня
До конца года около 3 тысяч сотрудников ФПК пройдут курсы повышения квалификации дистанционно
09:01 | 04 июня
Врио руководителя Рособрнадзора 18 июня ответит в прямом эфире на вопросы о проведении ЕГЭ в 2020 году
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Областной киновидеоцентр приглашает к участию во Всероссийской акции ко Дню России

Новости
Областной киновидеоцентр приглашает к участию во Всероссийской акции ко Дню России


5 июня сотрудники Саратовского областного методического киновидеоцентра присоединятся к акции к акции #ОкнаРоссии, в рамках которой вместе со своими детьми, родителями, друзьями украсят окна своих квартир и домов тематическими рисунками, посвященными малой родине, или контуром сердца, сквозь который можно будет сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна.

Организаторами Акции #ОкнаРоссии выступают Федеральное агентство по делам молодежи, дирекция Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» и «Российское движение школьников».

Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого необходимо опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» или «Инстаграм» фотографии разрисованных окон квартиры/дома и короткий рассказ о своем городе/дворе/малой родине.

Посты следует сопровождать официальными хештегами акции #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия. Акция продлится до 12 июня включительно.