Областной киновидеоцентр приглашает к участию во Всероссийской акции ко Дню России
5 июня сотрудники Саратовского областного методического киновидеоцентра присоединятся к акции к акции #ОкнаРоссии, в рамках которой вместе со своими детьми, родителями, друзьями украсят окна своих квартир и домов тематическими рисунками, посвященными малой родине, или контуром сердца, сквозь который можно будет сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна.
Организаторами Акции #ОкнаРоссии выступают Федеральное агентство по делам молодежи, дирекция Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» и «Российское движение школьников».
Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого необходимо опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» или «Инстаграм» фотографии разрисованных окон квартиры/дома и короткий рассказ о своем городе/дворе/малой родине.
Посты следует сопровождать официальными хештегами акции #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия. Акция продлится до 12 июня включительно.