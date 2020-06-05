Областной киновидеоцентр приглашает к участию во Всероссийской акции ко Дню России

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Организаторами Акции #ОкнаРоссии выступают Федеральное агентство по делам молодежи, дирекция Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» и «Российское движение школьников».Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого необходимо опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» или «Инстаграм» фотографии разрисованных окон квартиры/дома и короткий рассказ о своем городе/дворе/малой родине.Посты следует сопровождать официальными хештегами акции #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия. Акция продлится до 12 июня включительно.