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Врио руководителя Рособрнадзора 18 июня ответит в прямом эфире на вопросы о проведении ЕГЭ в 2020 году

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Горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году, пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 18 июня в 10:00 по московскому времени. Ее трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев ответит на вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся проведения ЕГЭ в основной и дополнительный периоды 2020 года; изменений в расписании и процедуре проведения экзаменов; содержания экзаменационных материалов; дополнительных мер, которые будут приняты в пунктах проведения экзаменов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2020 году.

В настоящее время уже принимаются вопросы:

- по электронной почте ege2020@obrnadzor.gov.ru

- в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

Также вопросы можно будет задать в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира горячей линии.