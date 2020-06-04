Врио руководителя Рособрнадзора 18 июня ответит в прямом эфире на вопросы о проведении ЕГЭ в 2020 году

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Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев ответит на вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся проведения ЕГЭ в основной и дополнительный периоды 2020 года; изменений в расписании и процедуре проведения экзаменов; содержания экзаменационных материалов; дополнительных мер, которые будут приняты в пунктах проведения экзаменов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2020 году.В настоящее время уже принимаются вопросы:- по электронной почте ege2020@obrnadzor.gov.ru- в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».Также вопросы можно будет задать в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира горячей линии.